Téléthon à Champagnac le Bourg Champagnac

Téléthon à Champagnac

le Bourg Salle des fêtes Champagnac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15 18:30:00

Date(s) :

2026-02-15

Après-midi musical et solidaire au profit du Téléthon à la Salle des Fêtes de Champagnac. La chorale Les Guimps Bardes se produira pour un moment convivial, avec pause douceurs et rafraîchissements. Entrée solidaire 10 €.

.

le Bourg Salle des fêtes Champagnac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 38 76 21 comitedesfetesdechampagnac@gmail.com

English :

Musical afternoon in aid of the Telethon at the Salle des Fêtes in Champagnac. The Les Guimps Bardes choir will be performing for a convivial moment, with sweet breaks and refreshments. Admission: 10 ?

L’événement Téléthon à Champagnac Champagnac a été mis à jour le 2026-02-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge