Téléthon à Coussac Bonneval Salle des fêtes Coussac-Bonneval

Téléthon à Coussac Bonneval

Salle des fêtes Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Coussac-Bonneval se met aux couleurs de la solidarité pour une journée dédiée au Téléthon. À la salle polyvalente, une ambiance conviviale vous attend avec des animations pour petits et grands. Tout au long de la journée, découvrez un marché éphémère aux airs de fête couronnes de Noël, douceurs gourmandes, fleurs et créations artisanales. Un temps fort à ne pas manquer le concours de pulls de Noël, véritable rendez-vous fun et décalé qui promet de beaux moments de partage. Entre esprit festif et élan collectif, cette journée offre l’occasion de soutenir la recherche de manière chaleureuse et généreuse. Venez vivre une expérience solidaire au cœur du Limousin et participer à un événement où chaque geste compte. .

Salle des fêtes Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 20 29

English : Téléthon à Coussac Bonneval

L’événement Téléthon à Coussac Bonneval Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Pays de Saint-Yrieix