Téléthon à Durenque, Durenque dimanche 25 janvier 2026.
Début : Dimanche 2026-01-25
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Rando et jeux de société organisé par l’Atelier Trucs et Bidules.
Un après-midi de soutien au Téléthon
Rendez-vous de 14h à 18h Jeux de sociétés et randonnée 5€ de participation.
Un goûter + une collation offerts Inscription pour la randonnée à la salle des fêtes.
Renseignements 06 82 42 13 91 .
Durenque 12170 Aveyron Occitanie +33 6 82 42 13 91
English :
Hiking and board games organized by Atelier Trucs et Bidules.
