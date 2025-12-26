Téléthon à Durenque, Durenque

Téléthon à Durenque

Rando et jeux de société organisé par l’Atelier Trucs et Bidules.

Un après-midi de soutien au Téléthon

Rendez-vous de 14h à 18h Jeux de sociétés et randonnée 5€ de participation.

Un goûter + une collation offerts Inscription pour la randonnée à la salle des fêtes.

Renseignements 06 82 42 13 91 .

Durenque 12170 Aveyron Occitanie +33 6 82 42 13 91

Hiking and board games organized by Atelier Trucs et Bidules.

