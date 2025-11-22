Téléthon à Espartignac Espartignac
Téléthon à Espartignac Espartignac samedi 22 novembre 2025.
Téléthon à Espartignac
Espartignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Journée Téléthon
Parcours marche et Marche nordique 9h accueil café, 10h départ des marches. Marche commentée de 4km ou parcours PAPSE 10 km.
12h30 repas
13h30 intervention/témoignage
20h30 Karaoké à la salle communale avec repas.
Urne Téléthon à disposition. .
Espartignac 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 12 47 33
English : Téléthon à Espartignac
German : Téléthon à Espartignac
Italiano :
Espanol : Téléthon à Espartignac
L’événement Téléthon à Espartignac Espartignac a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze