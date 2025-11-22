Téléthon à Espartignac

Espartignac Corrèze

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Journée Téléthon

Parcours marche et Marche nordique 9h accueil café, 10h départ des marches. Marche commentée de 4km ou parcours PAPSE 10 km.

12h30 repas

13h30 intervention/témoignage

20h30 Karaoké à la salle communale avec repas.

Urne Téléthon à disposition. .

Espartignac 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 12 47 33

