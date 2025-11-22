Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Téléthon à Espartignac Espartignac samedi 22 novembre 2025.

Espartignac Corrèze

Journée Téléthon
Parcours marche et Marche nordique 9h accueil café, 10h départ des marches. Marche commentée de 4km ou parcours PAPSE 10 km.
12h30 repas
13h30 intervention/témoignage
20h30 Karaoké à la salle communale avec repas.
Urne Téléthon à disposition.   .

Espartignac 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 12 47 33 

