Téléthon à Gardanne avenue Léo Lagrange Gardanne

Téléthon à Gardanne

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 14h. avenue Léo Lagrange Maison du peuple Gardanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Gardanne, désignée VILLE PHARE 2024 pour l’organisation du Téléthon sur le territoire du Pays d’Aix et Salonnais, en partenariat avec les associations gardannaises concocte un programme à la hauteur des enjeux nationaux stands, animations, concert…

Pour la 38e édition du Téléthon, les deux grandes journées nationales du Téléthon sont cette année les 29 et 30 novembre. Chaque année, la collecte de fonds de l’AFM Téléthon permet de faire avancer la recherche en faveur des maladies neuromusculaires, notamment les myopathies. L’association se bat également contre les maladies rares.



► Le lundi 25 novembre à partir de 19h à la Maison du Peuple participez à une soirée gastronomique exceptionnelle. Au cours de cette soirée, vous aurez l’opportunité de savourer un menu élaboré par des chefs cuisiniers étoilés et de renom. Ce menu gastronomique vous est proposé au prix de 60 euros. ( vin à discrétion compris). Pour vous inscrire https://urlr.me/rcsJN



► Vendredi 29 novembre



Le lancement des illuminations de Noël, qui aura lieu le vendredi 29 novembre à 18h30 devant la mairie de Gardanne, sera également l’occasion pour la ville de lancer cette 38e édition du Téléthon avec embrasement, chocolat et vin chaud offert par la municipalité !



Vous pourrez aussi déguster les pompes de Noël préparées et offertes par notre chef-pâtissier gardannais Jean Paul Bosca.



Pour la collecte de dons en faveur du Téléthon, des urnes seront mis à votre disposition.



Sur le Marché de Noël de l’Office de Tourisme à la Halle le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre, toujours au profit du Téléthon, l’association Gardanne Mains tendues tiendra un stand photo avec le père Noel, le Lions Club de Gardanne un stand vente de nappe de Noël et la traditionnelle tombola de l’office de tourisme.



► Samedi 30 novembre



> De 10h à 12h au départ de Fontvenelle

Venez participer à la Color Run, une épreuve à allure libre, festive et ouverte à tous, organisée au profit de l’AFM Téléthon.

Au départ de Fontvenelle, l’association gardannaise Dream Life and Dance, en attendant le coup d’envoi, vous propose de profiter d’une démonstration de hip hop et de vous échauffer en dansant. À l arrivée, devant la mairie, la fête continuera avec l’animation ZUMBA avec l école de danse gardannaise C Danse.

Pour la color run, vous pouvez dès maintenant vous inscrire en ligne via le lien Helloasso dédié à la color run

https://www.helloasso.com/associations/agora-sante-provence/evenements/color-run-telethon

La participation demandée est de 14 € (gratuit pour les moins de 12 ans). Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.



> Entre 12h et 14h sur le Cours, vous pourrez vous rafraichir et vous restaurer grâce à la Buvette et Stand de sandwich saucisse merguez tenus par le Comité des fêtes et le stand de sandwich (froid) avec l association Mains Tendues.



> De 14 h à 17h sur le Cours

Stands des associations gardannaises Vente d ‘objets, livres, boissons ,gâteaux , crêpes ,gaufres, stands de jeux, pêche aux canards, châteaux gonflables, quizz …

Tournoi de gaming

Rando au départ mairie avec l’association GV rando

Deux animations avec les Jeunes Sapeurs Pompiers ( atelier des gestes qui sauvent et atelier de dénivelé de tuyau chronométré)



> Le soir à la Maison du Peuple concert du groupe In Solidum avec buvette. .

avenue Léo Lagrange Maison du peuple Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Gardanne, designated VILLE PHARE 2024 for the organization of the Telethon in the Pays d’Aix et Salonnais region, in partnership with local associations, is concocting a program to match the national stakes: stands, events, concerts?

