Téléthon à Gramat avenue Gambetta Gramat

À l’occasion du Téléthon, la commune de Gramat et ses partenaires proposent une journée autour du jeu sous toutes ses formes. Jeux de société, jeux experts, jeux de rôle et escape games rythmeront cette animation solidaire, accompagnée d’une tombola, d’un foodtruck et d’une buvette pour petits et grands

Age minimum pour les jeux de société 7 ans

Age minimum pour les escape games 12 ans .

avenue Gambetta Salle des fêtes de Gramat Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 84 12 86 36

English :

To mark the Telethon, the commune of Gramat and its partners are organizing a day of games in all their forms

German :

Anlässlich des Telethons bieten die Gemeinde Gramat und ihre Partner einen Tag rund um das Spiel in all seinen Formen an

Italiano :

In occasione di Telethon, il comune di Gramat e i suoi partner organizzano una giornata di giochi in tutte le loro forme

Espanol :

Con motivo del Teletón, el municipio de Gramat y sus socios organizan una jornada de juegos en todas sus formas

L’événement Téléthon à Gramat Gramat a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Vallée de la Dordogne