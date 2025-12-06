Téléthon à la Bibliothèque Bibliothèque de Saillans Saillans

Téléthon à la Bibliothèque

Bibliothèque de Saillans 2 Grande Rue Saillans Drôme

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Achetez des livres… vous marcherez plus FUN ! Rendez-vous devant la bibliothèque à l’occasion du Téléthon 2025 !

Bibliothèque de Saillans 2 Grande Rue Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Buy books? you’ll walk more FUN! See you in front of the library for Telethon 2025!

