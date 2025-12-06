Téléthon à la Bibliothèque Bibliothèque de Saillans Saillans
Téléthon à la Bibliothèque Bibliothèque de Saillans Saillans samedi 6 décembre 2025.
Téléthon à la Bibliothèque
Bibliothèque de Saillans 2 Grande Rue Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Achetez des livres… vous marcherez plus FUN ! Rendez-vous devant la bibliothèque à l’occasion du Téléthon 2025 !
.
Bibliothèque de Saillans 2 Grande Rue Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 57 48 bibliotheque.saillans@wanadoo.fr
English :
Buy books? you’ll walk more FUN! See you in front of the library for Telethon 2025!
L’événement Téléthon à la Bibliothèque Saillans a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme