Téléthon à La-Chapelle-des-Pots

Salle des fêtes Salle de la céramique La Chapelle-des-Pots Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

A l’occasion du Téléthon, le comité des fêtes de La-Chapelle-des-Pots vous invite à participer aux activités prposées par le Comité des fêtes

.

Salle des fêtes Salle de la céramique La Chapelle-des-Pots 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 50 76

English :

On the occasion of the Telethon, the La-Chapelle-des-Pots Festival Committee invites you to take part in the activities offered by the Festival Committee:

German :

Anlässlich des Telethon lädt Sie das Festkomitee von La-Chapelle-des-Pots ein, an den vom Festkomitee angebotenen Aktivitäten teilzunehmen:

Italiano :

In occasione di Telethon, il Comitato del Festival di La-Chapelle-des-Pots vi invita a partecipare alle attività proposte dal Comitato del Festival:

Espanol :

Con motivo del Telemaratón, el Comité de Fiestas de La-Chapelle-des-Pots le invita a participar en las actividades propuestas por el Comité de Fiestas:

L’événement Téléthon à La-Chapelle-des-Pots La Chapelle-des-Pots a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge