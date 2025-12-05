Téléthon à la résidence Espace & Vie Résidence Services Seniors Espace et Vie Cambo-les-Bains
Téléthon à la résidence Espace & Vie
Résidence Services Seniors Espace et Vie 37 Avenue d’Espagne Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-05
La résidence Espace et Vie de Cambo-les-Bains se mobilise !
– Vente de pâtisseries et boissons
– Vente d’objets confectionnés par les résidents toute l’année
L’ensemble des bénéfices seront intégralement reversés au Théléthon. .
