Téléthon à Lantriac Le Vourzet Lantriac

Téléthon à Lantriac

Le Vourzet Complexe du Vourzet Lantriac Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Téléthon à Lantriac

Khi-dao, Zumba, Marche, Badminton, Moto et Quad

Repas concert avec Propolis pour la soirée et MadMoiZèle pendant le repas.

L’intégralité des bénéfices seront versés au profit de la Délégation AFM -Téléthon Haute Loire 43.

.

Le Vourzet Complexe du Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 52 84 78

English :

Telethon in Lantriac

Khi-dao, Zumba, Walking, Badminton, Motorbikes and Quad bikes

Meal concert with Propolis for the evening and MadMoiZèle during the meal.

All profits will go to the AFM-Téléthon Haute Loire 43 delegation.

L’événement Téléthon à Lantriac Lantriac a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal