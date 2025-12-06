Téléthon à Lantriac Le Vourzet Lantriac
Téléthon à Lantriac Le Vourzet Lantriac samedi 6 décembre 2025.
Téléthon à Lantriac
Le Vourzet Complexe du Vourzet Lantriac Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 16 EUR
Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Téléthon à Lantriac
Khi-dao, Zumba, Marche, Badminton, Moto et Quad
Repas concert avec Propolis pour la soirée et MadMoiZèle pendant le repas.
L’intégralité des bénéfices seront versés au profit de la Délégation AFM -Téléthon Haute Loire 43.
Le Vourzet Complexe du Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 52 84 78
Telethon in Lantriac
Khi-dao, Zumba, Walking, Badminton, Motorbikes and Quad bikes
Meal concert with Propolis for the evening and MadMoiZèle during the meal.
All profits will go to the AFM-Téléthon Haute Loire 43 delegation.
