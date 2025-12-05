Téléthon à Laruns Garbure Spectacle Laruns
Téléthon à Laruns Garbure Spectacle Laruns vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon à Laruns Garbure Spectacle
Espace 2015 Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
A l’occasion de cet évènement national, toutes nos associations se mobilisent pour récolter un maximum de dons. Comptant sur la générosité de tous, nous avons élaboré une journée avec quelques animations.
-19h Garbure spectacle à l’espace 2015
-19h15 Super Garbure cuisinée par les bénévoles, vin, fromage et merveilles
-20h30 Spectacle d’improvisations théâtrales par la troupe Les 5 premières secondes
Tarif de 15€. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Inscription possible à l’office de tourisme de Laruns. .
Espace 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 80 44
English : Téléthon à Laruns Garbure Spectacle
L’événement Téléthon à Laruns Garbure Spectacle Laruns a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées