Téléthon à Laruns Garbure Spectacle Laruns

Téléthon à Laruns Garbure Spectacle

Espace 2015 Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

A l’occasion de cet évènement national, toutes nos associations se mobilisent pour récolter un maximum de dons. Comptant sur la générosité de tous, nous avons élaboré une journée avec quelques animations.

-19h Garbure spectacle à l’espace 2015

-19h15 Super Garbure cuisinée par les bénévoles, vin, fromage et merveilles

-20h30 Spectacle d’improvisations théâtrales par la troupe Les 5 premières secondes

Tarif de 15€. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

Inscription possible à l’office de tourisme de Laruns. .

Espace 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 80 44

