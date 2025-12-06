Téléthon à Laruns

Laruns Pyrénées-Atlantiques

2025-12-06

fin : 2025-12-06

A l’occasion de cet évènement national, toutes nos associations se mobilisent pour récolter un maximum de dons. Comptant sur la générosité de tous, nous avons élaboré une journée avec quelques animations.

– 9h30 Place de Laruns départ d’un groupe de POMPIERS CYCLISTES jusqu’à Oloron en passant par les différentes casernes du Piémont (120km)

– 10h Mairie de Gère Bélesten Run & Bike de Gère Bélesten. Boucle dans le village par équipé (1adulte et 1 enfant).Renseignements au 0559826071 et 0659169688

-11h Place de Laruns Démonstration de Zumba par le club sport et détente en Ossau

9h-13h Halle de Laruns vente crêpes et merveilles + collecte et vente de livres adultes/enfants

10 à 12h Place de Laruns Balades en camion d’incendie, surplomb de la place en nacelle depuis la grande échelle et jeux d’adresse. .

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques

