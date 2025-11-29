Téléthon à Levet Levet
Téléthon à Levet
Samedi 2025-11-29 19:00:00
Profitez de cette soirée gauloise pour participer à une bonne cause Le Téléthon
L’Association Troc Plantes vous donne rdv dès 19h, à la salle polyvalente de Levet pour un dîner gaulois. Vous profiterez également de l’animation Au temps des Bituriges assurée par un DJ et l’association Let’s Go . Pensez bien à réserver ! Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon 24 .
English :
Take advantage of this Gallic evening to help a good cause: The Telethon
German :
Nutzen Sie diesen gallischen Abend, um an einem guten Zweck teilzunehmen: dem Telethon
Italiano :
Approfittate di questa serata gallica per aiutare una buona causa: il Telethon
Espanol :
Aproveche esta noche gala para ayudar a una buena causa: el Telemaratón
