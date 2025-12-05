Téléthon à Lillebonne Lillebonne

Téléthon à Lillebonne

Vendredi toute la journée dans la rue couverte de l’hôtel de ville

Samedi toute la journée place Carnot

Du 05 au 06 décembre 2025

Samedi à l’hôtel de ville de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

A partir de 18h à la salle Thiers pour la rando-soupe

Dimanche toute la journée à partir de 10h place Carnot .

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 50 50

