Téléthon à Magnac-Bourg Magnac-Bourg

Téléthon à Magnac-Bourg

place du champs de foire Magnac-Bourg Haute-Vienne

Un week-end solidaire et festif pour faire grimper le compteur !

En partenariat avec plusieurs associations de la communes et la municipalité, nous vous avons préparé plusieurs activités dès le vendredi 5 décembre à 20h au dojo Fanny Posvite .

Que vous soyez sportif, aventurier, créatif ou simplement si vous souhaitez partager une moment convivial pour la bonne cause.

N’hésitez plus, rendez vous également le 6 décembre sur la Place Donnet ! Relevons le défi TOUS ENSEMBLE ! Créons le plus grand épi de faîtage en mosaïque. Chaque participation compte pour la recherche.

ENSEMBLE, faisons grimper le compteur du Téléthon ! L’intégralité des bénéfices sera reversé au téléthon. On compte sur vous !!! .

place du champs de foire Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 28 36 78 comitedesfetesmagnacbourg@gmail.com

