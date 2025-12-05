Téléthon à Magnac-Bourg Magnac-Bourg
Téléthon à Magnac-Bourg Magnac-Bourg vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon à Magnac-Bourg
place du champs de foire Magnac-Bourg Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05 2025-12-06
Un week-end solidaire et festif pour faire grimper le compteur !
En partenariat avec plusieurs associations de la communes et la municipalité, nous vous avons préparé plusieurs activités dès le vendredi 5 décembre à 20h au dojo Fanny Posvite .
Que vous soyez sportif, aventurier, créatif ou simplement si vous souhaitez partager une moment convivial pour la bonne cause.
N’hésitez plus, rendez vous également le 6 décembre sur la Place Donnet ! Relevons le défi TOUS ENSEMBLE ! Créons le plus grand épi de faîtage en mosaïque. Chaque participation compte pour la recherche.
ENSEMBLE, faisons grimper le compteur du Téléthon ! L’intégralité des bénéfices sera reversé au téléthon. On compte sur vous !!! .
place du champs de foire Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 28 36 78 comitedesfetesmagnacbourg@gmail.com
English : Téléthon à Magnac-Bourg
German :
Italiano :
Espanol : Téléthon à Magnac-Bourg
L’événement Téléthon à Magnac-Bourg Magnac-Bourg a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Briance Sud Haute-Vienne