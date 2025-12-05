Téléthon à Mamers

Mamers Sarthe

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-05 2025-12-06

Ensemble, faisons briller Mamers pour le Téléthon !

L’association Mamer’Thon, le Conseil Municipal Jeunes de Mamers et de nombreuses associations mamertines se mobilisent pour le Téléthon sur Mamers .

Vendredi 5 décembre

16h45 Lancement officiel Place Carnot

17h00 Mobilisation du CMJ Vente d’objets à la salle des fêtes

19h00 Soirée tartiflette et Roue de la chance Salle des fêtes

20h30 Séance de cinéma avec le film Zootopie 2 Cinéma Rex

Samedi 6 décembre

10h00 Marché des petits producteurs Place Carnot

14h00 Après-midi solidaire Animations diverses avec les Pompiers, visites guidées de la ville, musique, danse…

15h15 Passage des Pères Noël à moto

Toute la journée collecte de piles .

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 31 50 00 asso.mamerthon@gmail.com

English :

Together, let’s make Mamers shine for the Telethon!

German :

Lassen Sie uns gemeinsam Mamers für den Telethon zum Leuchten bringen!

Italiano :

Insieme, facciamo brillare Mamers per Telethon!

Espanol :

Juntos, ¡hagamos que Mamers brille para el Telemaratón!

