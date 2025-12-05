Téléthon à Mamers Mamers
Téléthon à Mamers Mamers vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon à Mamers
Mamers Sarthe
Début : 2025-12-05 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-05 2025-12-06
Ensemble, faisons briller Mamers pour le Téléthon !
L’association Mamer’Thon, le Conseil Municipal Jeunes de Mamers et de nombreuses associations mamertines se mobilisent pour le Téléthon sur Mamers .
Vendredi 5 décembre
16h45 Lancement officiel Place Carnot
17h00 Mobilisation du CMJ Vente d’objets à la salle des fêtes
19h00 Soirée tartiflette et Roue de la chance Salle des fêtes
20h30 Séance de cinéma avec le film Zootopie 2 Cinéma Rex
Samedi 6 décembre
10h00 Marché des petits producteurs Place Carnot
14h00 Après-midi solidaire Animations diverses avec les Pompiers, visites guidées de la ville, musique, danse…
15h15 Passage des Pères Noël à moto
Toute la journée collecte de piles .
Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 31 50 00 asso.mamerthon@gmail.com
English :
Together, let’s make Mamers shine for the Telethon!
German :
Lassen Sie uns gemeinsam Mamers für den Telethon zum Leuchten bringen!
Italiano :
Insieme, facciamo brillare Mamers per Telethon!
Espanol :
Juntos, ¡hagamos que Mamers brille para el Telemaratón!
