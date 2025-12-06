Téléthon à Marciac

Place de l’Hôtel de Ville MARCIAC Marciac Gers

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

C’est le moment de se mettre en ordre de bataille pour cette grande fête solidaire qui, chaque année, réunit des millions de Français au profit de la lutte contre les maladies rares et neuromusculaires. Aujourd’hui, les premières victoires sont là et des maladies autrefois incurables bénéficient d’un traitement. Demain, avec votre soutien, d’autres victoires seront possibles !

De 10h à 12h, plusieurs animations seront présente dans le village.

– Une vente de daube, de poulet curry coco, et de gourmandises préparé par Marciac Accueil, le CLAP, A vélo sans âge et les Milles Soleils.

– La vente de pommes bio et de soupe avec le Lion’s Club

– La démonstration de multi-sports

De 14h à 16h, osez relever le défi pédestre du Téléthon autour des lacs de Marciac avec le CLAP et Collembole, le jardin partagé.

A noter dans vos agendas, le 12 décembre un concert de Jazz des élèves du collège à Juillac.

Place de l’Hôtel de Ville MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 38 03 mairie@marciac.fr

English :

It’s time to get ready for this great festival of solidarity which, every year, brings together millions of French people in the fight against rare and neuromuscular diseases. Today, the first victories have been achieved, and diseases that were once incurable are now being treated. Tomorrow, with your support, other victories will be possible!

From 10 a.m. to 12 p.m., a number of events will be taking place in the village.

– A sale of daube, chicken curry coco, and delicacies prepared by Marciac Accueil, CLAP, A vélo sans âge and Milles Soleils.

– Sale of organic apples and soup with the Lion’s Club

– Multi-sports demonstration

From 2pm to 4pm, take up the Telethon walking challenge around Marciac lakes with CLAP and Collembole, the shared garden.

Don’t forget to mark your calendars for the December 12 jazz concert by students from the collège in Juillac.

German :

Es ist an der Zeit, sich für dieses große Fest der Solidarität aufzustellen, das jedes Jahr Millionen von Franzosen zusammenbringt, um den Kampf gegen seltene und neuromuskuläre Krankheiten zu unterstützen. Heute sind die ersten Siege zu verzeichnen und bisher unheilbare Krankheiten können behandelt werden. Morgen werden mit Ihrer Unterstützung weitere Siege möglich sein!

Von 10:00 bis 12:00 Uhr werden im Dorf verschiedene Veranstaltungen stattfinden.

– Ein Verkauf von Daube, Kokosnuss-Curry-Huhn und anderen Leckereien, die von Marciac Accueil, CLAP, A vélo sans âge und Milles Soleils zubereitet werden.

– Der Verkauf von Bio-Äpfeln und Suppe mit dem Lion’s Club

– Die Vorführung von Multi-Sportarten

Von 14:00 bis 16:00 Uhr können Sie sich mit dem CLAP und Collembole, dem Gemeinschaftsgarten, der Herausforderung des Telethon-Fußmarsches um die Seen von Marciac stellen.

Merken Sie sich den 12. Dezember vor, an dem ein Jazzkonzert der Schüler des Collège in Juillac stattfindet.

Italiano :

È il momento di prepararsi a questa grande festa della solidarietà che, ogni anno, riunisce milioni di francesi a sostegno della lotta contro le malattie rare e neuromuscolari. Oggi sono state ottenute le prime vittorie, e malattie un tempo incurabili vengono ora curate. Domani, con il vostro sostegno, altre vittorie saranno possibili!

Dalle 10 alle 12, nel villaggio si svolgeranno diversi eventi.

– Una vendita di stufato di manzo, pollo al curry e prelibatezze preparate da Marciac Accueil, CLAP, A vélo sans âge e Milles Soleils.

– Vendita di mele biologiche e zuppa con il Lion’s Club

– Dimostrazione polisportiva

Dalle 14.00 alle 16.00, sfida a piedi Telethon intorno ai laghi di Marciac con CLAP e Collembole, il giardino condiviso.

E non dimenticate il concerto jazz degli alunni della scuola secondaria a Juillac il 12 dicembre.

Espanol :

Ahora es el momento de prepararse para esta gran fiesta de la solidaridad que, cada año, reúne a millones de franceses en apoyo de la lucha contra las enfermedades raras y neuromusculares. Hoy se han conseguido las primeras victorias, y enfermedades que antes eran incurables ahora reciben tratamiento. Mañana, con tu apoyo, otras victorias serán posibles

De 10.00 a 12.00 horas se celebrarán diversos actos en el pueblo.

– Venta de estofado de ternera, pollo al curry y delicias preparadas por Marciac Accueil, CLAP, A vélo sans âge y Milles Soleils.

– Venta de manzanas ecológicas y sopa con el Club de Leones

– Demostración multideportiva

De 14:00 a 16:00 h, participe en el desafío a pie Telethon alrededor de los lagos de Marciac con el CLAP y Collembole, el jardín compartido.

Y no se olvide del concierto de jazz de los alumnos de secundaria en Juillac, el 12 de diciembre.

