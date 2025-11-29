Téléthon à Missillac Halle de marché Missillac

Téléthon à Missillac

Halle de marché 6 rue du château Missillac Loire-Atlantique

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

Une vente d’huîtres et de pain de Bergon, à emporter ou à déguster sur place, sera proposée au profit du Téléthon.

Le samedi 29 novembre 2025 de 09h00 à 12h00,

Sous la halle de marché et devant Spar. .

Halle de marché 6 rue du château Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

L’événement Téléthon à Missillac Missillac a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT44