Téléthon à Missillac Halle de marché Missillac samedi 29 novembre 2025.
Halle de marché 6 rue du château Missillac Loire-Atlantique
2025-11-29 09:00:00
2025-11-29 12:00:00
2025-11-29
Une vente d’huîtres et de pain de Bergon, à emporter ou à déguster sur place, sera proposée au profit du Téléthon.
Le samedi 29 novembre 2025 de 09h00 à 12h00,
Sous la halle de marché et devant Spar. .
Halle de marché 6 rue du château Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
