Téléthon à Montguyon Montguyon

Téléthon à Montguyon

Le bourg Montguyon Charente-Maritime

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

2025-12-05

Plusieurs animations par diverses associations au profit du Téléthon concours de belote le vendredi ,vente de crêpes et de soupes sur le marché, porte ouverte au cours de danse classique, vente de vêtements de seconde main..

Le bourg Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 23 79

English :

A number of events organized by various associations in aid of the Telethon: belote competition on Friday, sale of pancakes and soups at the market, open door at the ballet class, sale of second-hand clothes…

German :

Mehrere Veranstaltungen verschiedener Vereine zugunsten des Telethon: Belote-Wettbewerb am Freitag, Verkauf von Crêpes und Suppen auf dem Markt, offene Tür beim Ballettkurs, Verkauf von Second-Hand-Kleidung.

Italiano :

Numerosi gli eventi organizzati da varie associazioni a favore di Telethon: gara di belote il venerdì, vendita di frittelle e zuppe al mercato, porte aperte al corso di danza classica, vendita di vestiti usati…

Espanol :

Numerosos actos organizados por diversas asociaciones en favor del Teletón: concurso de belote el viernes, venta de tortitas y sopas en el mercado, puertas abiertas en la clase de ballet, venta de ropa de segunda mano…

