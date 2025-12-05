Téléthon à Périgueux Périgueux
Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-06
2025-12-05
Animations et stands de vente solidaires pour aider à financer la recherche médicale.
Rendez-vous au Théâtre, esplanade Robert Badinter et autres sites dans la ville. .
English : Téléthon à Périgueux
