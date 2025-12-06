Téléthon à pied ou à vélo, de 3 à 56 km Saint-Vincent-de-Tyrosse

Téléthon à pied ou à vélo, de 3 à 56 km

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Tyrosse organise au profit du Téléthon, la RUN & BIKE reliant les 10 communes totalisant 56 kilomètres.

Pas de chrono ! Le but étant de prendre simplement plaisir dans la joie et la bonne humeur.

Possibilité de faire une étape ou bien plusieurs.

Ce défi est ouvert aux sportifs ainsi qu’aux non-sportifs, à pied ou en vélo.

Pas de chrono ! Le but étant de prendre du plaisir !

8h30 Caserne pompiers Tyrosse -> Mairie Saubion 6.4 km

9h30 Mairie Saubion ->Saubrigues 11 km

11h00 Salle des fêtes Saubrigues -> Mairie St Martin de Hinx 6.5 km

11h45 Mairie St Martin de hinx -> Mairie St Jean de Marsacq 5.9 km

13h00 Mairie St Jean de Marsacq -> Fronton Josse 4.2 km

13h45 Fronton Josse -> Parking église Pey 3.9 km

14h30 Parking église Pey -> Fronton Orist 3.1 km

15h15 Fronton Orist -> Mairie Saubusse 2,7 km

15h55 Mairie Saubusse -> Eglise de St Geours de Maremne 5,3 km

16h45 Eglise St Geours de Maremne -> Mairie Tyrosse 6,9 km

17h45 Retour à la Caserne 2km .

English : Téléthon à pied ou à vélo, de 3 à 56 km

The Amicale des Sapeurs-Pompiers de Tyrosse is organizing a RUN & BIKE event to benefit the Telethon, linking the 10 communes and covering a total distance of 56 kilometers.

No time limit! The aim is simply to have fun in a good atmosphere.

You can do one stage or several.

German : Téléthon à pied ou à vélo, de 3 à 56 km

Die Amicale des Sapeurs-Pompiers de Tyrosse organisiert zugunsten des Telethon den RUN & BIKE, der die 10 Gemeinden über insgesamt 56 Kilometer miteinander verbindet.

Es gibt keine Zeitvorgaben! Das Ziel ist es, einfach Spaß zu haben, mit Freude und guter Laune.

Es besteht die Möglichkeit, eine oder mehrere Etappen zu absolvieren.

Italiano :

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Tyrosse organizza una corsa e una bicicletta di 56 km tra le 10 città a favore di Telethon.

Nessun limite di tempo! L’obiettivo è semplicemente quello di divertirsi in una bella atmosfera.

Si può fare una tappa o più tappe.

Espanol : Téléthon à pied ou à vélo, de 3 à 56 km

La Amicale des Sapeurs-Pompiers de Tyrosse organiza una CARRERA Y BICICLETA de 56 kilómetros entre las 10 ciudades a beneficio del Teletón.

Sin límite de tiempo El objetivo es simplemente divertirse en un buen ambiente.

Se puede hacer una etapa o varias.

