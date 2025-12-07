Téléthon à Port de Lanne

Port-de-Lanne Landes

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Le dimanche 7 décembre, Port-De-Lanne accueillera un Téléthon organisé par l’association Le Phare en partenariat avec les autres associations locales. Les parents pourront participer à différentes marches, tandis que les enfants seront encadrés lors de tournois et d’ateliers créatifs. L’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon. .

Port-de-Lanne 40231 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 26 29 12

English : Téléthon à Port de Lanne

