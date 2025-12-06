Téléthon à Prinquiau Rue du Stade Prinquiau

Téléthon à Prinquiau

Rue du Stade Complexe sportif Prinquiau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Téléthon de Prinquiau venez effectuer un maximum de kilomètre grâce au Home Trainer. marché de fruits et légumes. Ateliers de fabrications de cordes, concours de dessin avec les pompiers de Savenay.

Concert de Rock avec le groupe sons of the villain

Restauration sur place. .

Rue du Stade Complexe sportif Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 24 32 95 espoir-vie-prinquiau@laposte.net

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Téléthon à Prinquiau Prinquiau a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay