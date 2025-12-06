Téléthon à Prinquiau Rue du Stade Prinquiau
Téléthon à Prinquiau Rue du Stade Prinquiau samedi 6 décembre 2025.
Téléthon à Prinquiau
Rue du Stade Complexe sportif Prinquiau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Téléthon de Prinquiau venez effectuer un maximum de kilomètre grâce au Home Trainer. marché de fruits et légumes. Ateliers de fabrications de cordes, concours de dessin avec les pompiers de Savenay.
Concert de Rock avec le groupe sons of the villain
Restauration sur place. .
Rue du Stade Complexe sportif Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 24 32 95 espoir-vie-prinquiau@laposte.net
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Téléthon à Prinquiau Prinquiau a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay