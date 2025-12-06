Téléthon à Ratières Ratières

Téléthon à Ratières

Participez au Téléthon à Ratières le samedi 6 décembre ! De nombreuses animations au programme marche collective, pêche à la truite, jeux, création de décorations de Noël, concours de coinche et buvette sur place.

Centre du village et salle communale Ratières 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 63 13 mairie@ratieres.fr

English :

Take part in the Ratières Telethon on Saturday, December 6! There’s plenty of entertainment on the program, including a group walk, trout fishing, games, Christmas decorations, a coinche contest and a refreshment stand.

German :

Nehmen Sie am Samstag, den 6. Dezember, am Telethon in Ratières teil! Auf dem Programm stehen zahlreiche Animationen: gemeinsamer Marsch, Forellenangeln, Spiele, Basteln von Weihnachtsdekorationen, Coinche-Wettbewerb und Erfrischungsstände vor Ort.

Italiano :

Partecipate a Telethon a Ratières sabato 6 dicembre! Il programma prevede numerose attività, tra cui una passeggiata di gruppo, la pesca alla trota, giochi, decorazioni natalizie, un concorso di monete e un punto di ristoro.

Espanol :

Participe en el Telemaratón de Ratières el sábado 6 de diciembre Habrá muchas actividades en el programa, como un paseo en grupo, pesca de truchas, juegos, decoraciones navideñas, un concurso de coinche y un puesto de refrescos.

