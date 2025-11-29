Téléthon à Rebourguil

Rebourguil Aveyron

Une journée festive dans le village au profit du Téléthon. Au programme randonnées, musique, animations enfant et repas. Organisé par les associations du village.

Le programme

14h Randonnées pédestre et VTT

Animations pour enfants

20h Repas animé par Nicolas Fanjaud

pensez à vos couverts/assiettes/verres .

Rebourguil 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 06 84 79

English :

A festive day in the village in aid of the Telethon. On the program: walks, music, children’s entertainment and a meal. Organized by village associations.

German :

Ein festlicher Tag im Dorf zugunsten des Telethon. Auf dem Programm: Wanderungen, Musik, Kinderanimationen und Essen. Organisiert von den Vereinen des Dorfes.

Italiano :

Giornata di festa in paese a favore di Telethon. In programma: passeggiate, musica, animazione per bambini e un pranzo. Organizzata dalle associazioni del villaggio.

Espanol :

Una jornada festiva en el pueblo a beneficio del Teletón. Programa: paseos, música, animación infantil y comida. Organizado por las asociaciones del pueblo.

