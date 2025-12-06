Téléthon à Recy Salle des Fêtes Maurice Simon Recy

Téléthon à Recy

Salle des Fêtes Maurice Simon 2 Place de la Mairie Recy Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Tout public

MATIN

Deux randonnées avec accueil café, brioche et apéritif au retour

– 9h30 départ pour 10 km

– 10h15 départ pour 5 km

APRES-MIDI

15h30 Théâtre avec la troupe des Sarrybiens, deux pièces

– Sortie de boîte

– C’est pour détendre

Un entracte est prévu, à votre disposition

– buvette

– vente de gâteaux et de bracelets brésiliens

– une urne Téléthon sur place pourra recevoir vos dons .

Salle des Fêtes Maurice Simon 2 Place de la Mairie Recy 51520 Marne Grand Est +33 3 26 21 87 16

