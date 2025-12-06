Téléthon à Recy Salle des Fêtes Maurice Simon Recy
Salle des Fêtes Maurice Simon 2 Place de la Mairie Recy Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Tout public
MATIN
Deux randonnées avec accueil café, brioche et apéritif au retour
– 9h30 départ pour 10 km
– 10h15 départ pour 5 km
APRES-MIDI
15h30 Théâtre avec la troupe des Sarrybiens, deux pièces
– Sortie de boîte
– C’est pour détendre
Un entracte est prévu, à votre disposition
– buvette
– vente de gâteaux et de bracelets brésiliens
– une urne Téléthon sur place pourra recevoir vos dons .
