Téléthon à Rouffignac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac dimanche 7 décembre 2025.
Place Simone Veil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Animations avec la participation des commerçants et toute la journée, ambiance musicale et urnes à disposition. Food truck, tombola au profit du Téléthon. Entrée libre.
9h à 16h démonstrations jeux pour enfants par les pompiers, vente de châtaignes
10h à 16h bar à vin et vin chaud par le ROC, bar à huitres par le Comité des fêtes.
10h à 14h marche de 8kms par la gymnastique volontaire.
10h30 trail de 10 kms autour de Rouffignac
10h30 à 16h exposition de pigeons par les colombophiles.
10h30 à 14h animation musicale par la banda Esperanza et la chorale du choeur de Rouffignac
14h à 16h concours de belote par le Tapis vert
Food truck sur place
Animation musicale, urnes à disposition.
Tombola au profit du Téléthon .
Place Simone Veil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Téléthon à Rouffignac
Entertainment with the participation of shopkeepers and all day musical atmosphere and urns available. Food truck, tombola in aid of the Telethon. Free admission.
