Téléthon à Rouffignac

Place Simone Veil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Animations avec la participation des commerçants et toute la journée, ambiance musicale et urnes à disposition. Food truck, tombola au profit du Téléthon. Entrée libre.

Animations avec la participation des commerçants

9h à 16h démonstrations jeux pour enfants par les pompiers, vente de châtaignes

10h à 16h bar à vin et vin chaud par le ROC, bar à huitres par le Comité des fêtes.

10h à 14h marche de 8kms par la gymnastique volontaire.

10h30 trail de 10 kms autour de Rouffignac

10h30 à 16h exposition de pigeons par les colombophiles.

10h30 à 14h animation musicale par la banda Esperanza et la chorale du choeur de Rouffignac

14h à 16h concours de belote par le Tapis vert

Food truck sur place

Animation musicale, urnes à disposition.

Tombola au profit du Téléthon .

Place Simone Veil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 46 46

English : Téléthon à Rouffignac

Entertainment with the participation of shopkeepers and all day musical atmosphere and urns available. Food truck, tombola in aid of the Telethon. Free admission.

L’événement Téléthon à Rouffignac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère