Téléthon à Saint-Avold relai de sac de frappe Rue de la Piscine Saint-Avold

Téléthon à Saint-Avold relai de sac de frappe Rue de la Piscine Saint-Avold vendredi 19 décembre 2025.

Rue de la Piscine 1er étage sous les tribunes Saint-Avold Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00

2025-12-19

Rue de la Piscine 1er étage sous les tribunes Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 6 11 55 20 82 

L’événement Téléthon à Saint-Avold relai de sac de frappe Saint-Avold a été mis à jour le 2025-10-30 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE