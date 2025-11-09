Téléthon à Saint-Avold vide grenier Saint-Avold
Le Téléthon à Saint-Avold commence par le vide grenier de la TGA la Naborienne. Venez chiner, vendre ou simplement passer un bon moment en famille ! Petite restauration sur place.Tout public
Rue de Brack Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 7 68 66 26 74 tga.la.naborienne@gmail.com
English :
The Telethon in Saint-Avold kicks off with the TGA la Naborienne garage sale. Come and bargain, sell or just have a good time with your family! Snacks and snacks on site.
German :
Der Telethon in Saint-Avold beginnt mit dem Flohmarkt der TGA la Naborienne. Kommen Sie zum Stöbern, Verkaufen oder verbringen Sie einfach einen schönen Moment mit der Familie! Kleine Speisen und Getränke vor Ort.
Italiano :
Il Telethon di Saint-Avold inizia con la vendita di garage della TGA la Naborienne. Venite a contrattare, vendere o semplicemente a divertirvi con la vostra famiglia! Pasti leggeri disponibili in loco.
Espanol :
El Telemaratón de Saint-Avold comienza con la venta de garaje de TGA la Naborienne. Venga a regatear, vender o simplemente pasar un buen rato con su familia Comidas ligeras disponibles in situ.
