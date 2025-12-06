Téléthon à Saint-Etienne-du-Grès Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès
Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 à partir de 9h30.
Samedi 6 décembre à partir de 9h30
Dimanche 7 décembre Loto à 18h. Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Journée au profit du Téléthon organisée par les associations du village.
Au programme
Samedi 6 Décembre
Place de la Mairie De 9h30 à 12h
– Point dons. (Café et chocolat chaud) organisé par l’Association Grésoullaise
– Animations découvertes organisées par les Pompiers du Grès (parking Salle Pierre Emmanuel)
– Vente de crêpes, cookies et pommes d’amour par le Conseil Municipal des Jeunes
– Promenade en calèche organisé par la St Eloi et Agreable à partir de 10h
– 11h Atelier démonstration organisé par Temps Dans Passion
– 11h20 Démonstration de Zumba par Fit’By Myriam
– 12h Apéro
– 13h Repas organise par Le Bistrot Gourmand et Grés Vin. Tartiflette et vin chaud 15€
Stade Tardieu-Vossier samedi 13h30-16h et dimanche 9h et 16h
Matchs au profit du téléthon
Au bar du Vieux Grès 14h30 Concours de belote coinchée
Salle Pierre Emmanuel
17h Concours de fléchettes organisé par l’école des raseteurs de St. Etienne du Grès
Dimanche 7 Décembre
A Salle Pierre Emmanuel 18h Loto organisé par les associations réunies. Nombreux lots, 10€ les 3 cartons, 20€ les 7 Buvette, friandises salées et sucrées .
Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46 mairie@saintetiennedugres.com
English :
Day in aid of the Telethon organised by the village associations.
