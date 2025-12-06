Téléthon à Saint-Etienne-du-Grès Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès

Téléthon à Saint-Etienne-du-Grès

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 à partir de 9h30.

Samedi 6 décembre à partir de 9h30

Dimanche 7 décembre Loto à 18h. Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Journée au profit du Téléthon organisée par les associations du village.

Au programme



Samedi 6 Décembre



Place de la Mairie De 9h30 à 12h

– Point dons. (Café et chocolat chaud) organisé par l’Association Grésoullaise

– Animations découvertes organisées par les Pompiers du Grès (parking Salle Pierre Emmanuel)

– Vente de crêpes, cookies et pommes d’amour par le Conseil Municipal des Jeunes

– Promenade en calèche organisé par la St Eloi et Agreable à partir de 10h

– 11h Atelier démonstration organisé par Temps Dans Passion

– 11h20 Démonstration de Zumba par Fit’By Myriam

– 12h Apéro

– 13h Repas organise par Le Bistrot Gourmand et Grés Vin. Tartiflette et vin chaud 15€



Stade Tardieu-Vossier samedi 13h30-16h et dimanche 9h et 16h

Matchs au profit du téléthon



Au bar du Vieux Grès 14h30 Concours de belote coinchée



Salle Pierre Emmanuel

17h Concours de fléchettes organisé par l’école des raseteurs de St. Etienne du Grès



Dimanche 7 Décembre



A Salle Pierre Emmanuel 18h Loto organisé par les associations réunies. Nombreux lots, 10€ les 3 cartons, 20€ les 7 Buvette, friandises salées et sucrées .

Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46 mairie@saintetiennedugres.com

Day in aid of the Telethon organised by the village associations.

