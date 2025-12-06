Téléthon à Saint Front Salle de la mairie Saint-Front
Téléthon à Saint Front Salle de la mairie Saint-Front samedi 6 décembre 2025.
Téléthon à Saint Front
Salle de la mairie Place de la mairie Saint-Front Haute-Loire
Tarif : – – EUR
-Petit déjeuner: 5€
-Tripes: 6 € (à emporter) ou 8 € (sur place)
-Activités de l’après midi: à partir de 5€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 08:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Petit déjeuner ou tripes, le matin dès 8h (sur réservation au petit baz’ar)
Après-midi: activités au choix dès 13h30: balade en mobylette, jeux en intérieur, balade pédestre (- de 10km), tombola.
Bénéfices reversés à l’AFM Téléthon.
Salle de la mairie Place de la mairie Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 32 06
English :
Breakfast or tripe, mornings from 8 a.m. (book in advance at petit baz’ar)
Afternoon: choice of activities from 1:30pm: moped ride, indoor games, walking tour (under 10km), tombola.
Proceeds donated to AFM Téléthon.
German :
Frühstück oder Kutteln, morgens ab 8 Uhr (Reservierung im Petit Baz’ar erforderlich)
Nachmittag: Aktivitäten nach Wahl ab 13:30 Uhr: Mopedfahrt, Spiele im Haus, Wanderung (bis 10 km), Tombola.
Der Erlös geht an den AFM Téléthon.
Italiano :
Colazione o trippa al mattino dalle 8.00 (prenotare in anticipo al petit baz’ar)
Pomeriggio: attività a scelta a partire dalle 13.30: giro in motorino, giochi al coperto, giro a piedi (sotto i 10 km), tombola.
Il ricavato è devoluto all’AFM Téléthon.
Espanol :
Desayuno o callos por la mañana a partir de las 8 h (reservar con antelación en el petit baz’ar)
Tarde: actividades a elegir a partir de las 13.30 h: paseo en ciclomotor, juegos de interior, recorrido a pie (menos de 10 km), tómbola.
La recaudación se destinará a AFM Téléthon.
