Téléthon à Saint Front Salle de la mairie Saint-Front

Téléthon à Saint Front

Salle de la mairie Place de la mairie Saint-Front Haute-Loire

Tarif : – – EUR

-Petit déjeuner: 5€

-Tripes: 6 € (à emporter) ou 8 € (sur place)

-Activités de l’après midi: à partir de 5€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 08:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Petit déjeuner ou tripes, le matin dès 8h (sur réservation au petit baz’ar)

Après-midi: activités au choix dès 13h30: balade en mobylette, jeux en intérieur, balade pédestre (- de 10km), tombola.

Bénéfices reversés à l’AFM Téléthon.

.

Salle de la mairie Place de la mairie Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 32 06

English :

Breakfast or tripe, mornings from 8 a.m. (book in advance at petit baz’ar)

Afternoon: choice of activities from 1:30pm: moped ride, indoor games, walking tour (under 10km), tombola.

Proceeds donated to AFM Téléthon.

German :

Frühstück oder Kutteln, morgens ab 8 Uhr (Reservierung im Petit Baz’ar erforderlich)

Nachmittag: Aktivitäten nach Wahl ab 13:30 Uhr: Mopedfahrt, Spiele im Haus, Wanderung (bis 10 km), Tombola.

Der Erlös geht an den AFM Téléthon.

Italiano :

Colazione o trippa al mattino dalle 8.00 (prenotare in anticipo al petit baz’ar)

Pomeriggio: attività a scelta a partire dalle 13.30: giro in motorino, giochi al coperto, giro a piedi (sotto i 10 km), tombola.

Il ricavato è devoluto all’AFM Téléthon.

Espanol :

Desayuno o callos por la mañana a partir de las 8 h (reservar con antelación en el petit baz’ar)

Tarde: actividades a elegir a partir de las 13.30 h: paseo en ciclomotor, juegos de interior, recorrido a pie (menos de 10 km), tómbola.

La recaudación se destinará a AFM Téléthon.

L’événement Téléthon à Saint Front Saint-Front a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal