Téléthon à Saint-Georges-des-Côteaux Saint-Georges-des-Coteaux

vendredi 5 décembre 2025.
Salle polyvalente Halte de loisirs Espace multipôle Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
De nombreuses associations de notre commune participent à cet évènement.
Salle polyvalente Halte de loisirs Espace multipôle Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 4 46 92 91 04
English :
Many of our local associations are taking part in this event.
German :
Viele Vereine aus unserer Gemeinde nehmen an dieser Veranstaltung teil.
Italiano :
Molte associazioni locali partecipano a questo evento.
Espanol :
Muchas asociaciones locales participan en este acontecimiento.
