Téléthon à Saint-Georges-des-Côteaux

Salle polyvalente Halte de loisirs Espace multipôle Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-05

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

De nombreuses associations de notre commune participent à cet évènement.

Salle polyvalente Halte de loisirs Espace multipôle Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 4 46 92 91 04

English :

Many of our local associations are taking part in this event.

German :

Viele Vereine aus unserer Gemeinde nehmen an dieser Veranstaltung teil.

Italiano :

Molte associazioni locali partecipano a questo evento.

Espanol :

Muchas asociaciones locales participan en este acontecimiento.

L’événement Téléthon à Saint-Georges-des-Côteaux Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge