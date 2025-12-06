Téléthon à Saint-Sever-de-Saintonge Saint-Sever-de-Saintonge
Téléthon à Saint-Sever-de-Saintonge
Salle des fêtes Saint-Sever-de-Saintonge Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 12:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
L’ensemble des associations de la commune de Saint-Sever-de-Saintonge organise un repas en faveur du Téléthon 2025.
Salle des fêtes Saint-Sever-de-Saintonge 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 43 25 87
English :
All the associations in Saint-Sever-de-Saintonge are organizing a meal in aid of Telethon 2025.
German :
Alle Vereine der Gemeinde Saint-Sever-de-Saintonge organisieren ein Essen zugunsten des Telethons 2025.
Italiano :
Tutte le associazioni di Saint-Sever-de-Saintonge organizzano un pranzo a favore di Telethon 2025.
Espanol :
Todas las asociaciones de Saint-Sever-de-Saintonge organizan una comida a beneficio de Telethon 2025.
