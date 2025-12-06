Téléthon à Saint-Yrieix Super Loto de Noël Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche

Téléthon à Saint-Yrieix Super Loto de Noël

Organisé par le Lions Club International, le Super Loto de Noël est de retour à Saint-Yrieix-la-Perche ! Participez à une soirée festive et solidaire en faveur du Téléthon.

Plus de 2000€ de lots sont à gagner, incluant

– De nombreux Bons d’achat (300€, 60€, 40€, 30€)

– De l’Électroménager

– Des Paniers gourmands et Filets garnis.

L’événement se tiendra à la Salle Attane. Une buvette proposera sandwichs et gâteaux, et une tombola sera également organisée.

Venez nombreux tenter votre chance et soutenir la recherche. C’est l’occasion idéale de passer un moment convivial avant les fêtes de fin d’année, tout en contribuant à une grande cause nationale. .

Salle Attane 7-1 Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 62 09 29

