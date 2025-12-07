Téléthon à St Geours de Maremne Gymnase Saint-Geours-de-Maremne

Téléthon à St Geours de Maremne

Gymnase Avenue Georges Sand Saint-Geours-de-Maremne Landes

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Il y en aura pour tous les goûts, autant pour adultes que pour enfants concours de lancers de pignes, mini tournoi de pétanque, marche de 6km, run and bike de 12km, mini-course pour les enfants, bal de l’amicale… .

Gymnase Avenue Georges Sand Saint-Geours-de-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Téléthon à St Geours de Maremne

There’s something for everyone, adults and children alike!

