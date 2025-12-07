Téléthon à St Geours de Maremne Gymnase Saint-Geours-de-Maremne
Téléthon à St Geours de Maremne
Gymnase Avenue Georges Sand Saint-Geours-de-Maremne Landes
Il y en aura pour tous les goûts, autant pour adultes que pour enfants concours de lancers de pignes, mini tournoi de pétanque, marche de 6km, run and bike de 12km, mini-course pour les enfants, bal de l’amicale… .
Gymnase Avenue Georges Sand Saint-Geours-de-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 30 05
There’s something for everyone, adults and children alike!
