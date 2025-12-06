Téléthon à St Jean de Marsacq

Saint-Jean-de-Marsacq Landes

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Une programmation variée à l’occasion de cette édition 2025 !

La commune de St Jean de Marsacq se mobilise pour cette nouvelle édition randonnée pédestre, run and bike, concours de belote, yoga pour tous, concert avec le groupe Shantéona, repas en soirée… .

Saint-Jean-de-Marsacq 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 70 54

English : Téléthon à St Jean de Marsacq

A varied program for this 2025 edition!

