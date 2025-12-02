Téléthon à Toulenne Rue de la Gravière Toulenne
Téléthon à Toulenne Rue de la Gravière Toulenne mardi 2 décembre 2025.
Téléthon à Toulenne
Rue de la Gravière Espace culturel Toulenne Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-02
Les associations de Toulenne en collaboration avec la municipalité proposent 2 jours pour le Téléthon.
* MARDI 02 *
14h30 tournoi de scrabble (ouvert à tous), dans la salle des associations
De 14h à 17h concours de pétanque au bois communal
* VENDREDI 05 *
De 14h à 17h concours de pétanque au bois communal
20h30 loto avec de nombreux lots à gagner
*SAMEDI 06 *
De 13h30 à 17h défi course à pied au bois communal
20h brèves des Minis et Maxis Thalie et chant-chorale avec En Voix la Musique (entrée au chapeau)
L’intégralité des bénéfices sera reversé au Téléthon .
Rue de la Gravière Espace culturel Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 48 39 accueil@mairie-toulenne.fr
English : Téléthon à Toulenne
L’événement Téléthon à Toulenne Toulenne a été mis à jour le 2025-11-27 par La Gironde du Sud