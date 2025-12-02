Téléthon à Toulenne Rue de la Gravière Toulenne

Téléthon à Toulenne

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-06

2025-12-02

Les associations de Toulenne en collaboration avec la municipalité proposent 2 jours pour le Téléthon.

* MARDI 02 *

14h30 tournoi de scrabble (ouvert à tous), dans la salle des associations

De 14h à 17h concours de pétanque au bois communal

* VENDREDI 05 *

De 14h à 17h concours de pétanque au bois communal

20h30 loto avec de nombreux lots à gagner

*SAMEDI 06 *

De 13h30 à 17h défi course à pied au bois communal

20h brèves des Minis et Maxis Thalie et chant-chorale avec En Voix la Musique (entrée au chapeau)

L’intégralité des bénéfices sera reversé au Téléthon .

Rue de la Gravière Espace culturel Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 48 39 accueil@mairie-toulenne.fr

