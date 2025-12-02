Téléthon à Toulenne Rue de la Gravière Toulenne

mardi 2 décembre 2025.

Rue de la Gravière Espace culturel Toulenne Gironde

Tarif : – – EUR

Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-06

2025-12-02

Les associations de Toulenne en collaboration avec la municipalité proposent 2 jours pour le Téléthon.

* MARDI 02 *
14h30 tournoi de scrabble (ouvert à tous), dans la salle des associations
De 14h à 17h concours de pétanque au bois communal

* VENDREDI 05 *
De 14h à 17h concours de pétanque au bois communal
20h30 loto avec de nombreux lots à gagner

*SAMEDI 06 *
De 13h30 à 17h défi course à pied au bois communal
20h brèves des Minis et Maxis Thalie et chant-chorale avec En Voix la Musique (entrée au chapeau)

L’intégralité des bénéfices sera reversé au Téléthon   .

Rue de la Gravière Espace culturel Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 48 39  accueil@mairie-toulenne.fr

