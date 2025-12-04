Téléthon à Trégunc Trégunc
Téléthon à Trégunc Trégunc jeudi 4 décembre 2025.
Téléthon à Trégunc
Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-04
Du jeudi au samedi vente de crêpes à la Pinède, Intermarché et au bar le Noroît.
Samedi 6/12 au bar Le Noroît
-19h, repas crêpes et animations musicales.
Dimanche 7/12 à la Pinède
– 10h vente d’huîtres
– 12h repas poulet au cidre et gratin dauphinois + gâteau 15€ sur place (et/ou à emporter) à la Pinède. (tickets en vente à l’Office de Tourisme de Trégunc, chez Tanguy, au Noroît et la boulangerie Carduner).
– 14h30 Fest deiz avec les Gabiers de passage 3€ .
Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 7 60 36 18 90
L’événement Téléthon à Trégunc Trégunc a été mis à jour le 2025-11-19 par OTC CCA