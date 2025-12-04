Téléthon à Trégunc

Trégunc Finistère

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-07

Du jeudi au samedi vente de crêpes à la Pinède, Intermarché et au bar le Noroît.

Samedi 6/12 au bar Le Noroît

-19h, repas crêpes et animations musicales.

Dimanche 7/12 à la Pinède

– 10h vente d’huîtres

– 12h repas poulet au cidre et gratin dauphinois + gâteau 15€ sur place (et/ou à emporter) à la Pinède. (tickets en vente à l’Office de Tourisme de Trégunc, chez Tanguy, au Noroît et la boulangerie Carduner).

– 14h30 Fest deiz avec les Gabiers de passage 3€ .

Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 7 60 36 18 90

