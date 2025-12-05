Téléthon à Uzerche Uzerche

Téléthon à Uzerche

Salle polyvalente Uzerche

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

2025-12-05 2025-12-06

– Vendredi à partir de 14h vente de crêpes.

– Samedi matin choucroute à emporter.

– Samedi après-midi tennis de table, pétanque, tennis de table, maquillage enfants, sapeurs-pompiers d’Uzerche, conteuse d’histoires, jeux de société, la Corrèze en Mobylette.

Tombola avec nombreux lots. .

Salle polyvalente Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

