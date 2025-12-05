Téléthon à Uzerche Uzerche
Téléthon à Uzerche
Salle polyvalente Uzerche Corrèze
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05 2025-12-06
– Vendredi à partir de 14h vente de crêpes.
– Samedi matin choucroute à emporter.
– Samedi après-midi tennis de table, pétanque, tennis de table, maquillage enfants, sapeurs-pompiers d’Uzerche, conteuse d’histoires, jeux de société, la Corrèze en Mobylette.
Tombola avec nombreux lots. .
Salle polyvalente Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 89 29 65
