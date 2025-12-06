Téléthon Activités sportives Parking de la mairie Combrit
Téléthon Activités sportives Parking de la mairie Combrit samedi 6 décembre 2025.
Téléthon Activités sportives
Parking de la mairie 8 Rue du Général de Gaulle Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 11:15:00
Date(s) :
2025-12-06
De Combrit à Pont-l’Abbé, à pied ou à vélo… Ensemble, combattons la maladie !
Participons aux activités pour aider les chercheurs.
Au départ de la Mairie
– 9h 12 km marche
– 9h30 30 km VTT (casque obligatoire)
– 10h 12 km marche nordique
– 10h 12 km marche rapide
– 10h30 12 km course à pied
Au départ du parking de la gare
– 10h30 5,5 km marche
– 11h 5,5 km course à pied
– 11h 5,5 km marche rapide
– 11h 5.5 km marche nordique
– 11h15 5,5 km vélo (casque obligatoire)
Arrivées et regroupements des sportifs au Triskell à Pont-l’Abbé à partir de 12h.
Possibilité de restauration à 12h sur réservation (10€ le repas).
Tirage de lots de cadeaux à gagner !
Pot de l’amitié offert par la commune de Combrit.
Navette retour offerte avec les autocars Le Cœur à 12h45 ou 14h30 (transport des sacs et retour des vélos assurés).
Les participants sont tenus de respecter le code de la route. .
Parking de la mairie 8 Rue du Général de Gaulle Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 7 64 01 81 90
English :
L’événement Téléthon Activités sportives Combrit a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Destination Pays Bigouden