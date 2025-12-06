Téléthon Activités sportives Parking de la mairie Combrit

Téléthon Activités sportives

Parking de la mairie 8 Rue du Général de Gaulle Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 11:15:00

Date(s) :

2025-12-06

De Combrit à Pont-l’Abbé, à pied ou à vélo… Ensemble, combattons la maladie !

Participons aux activités pour aider les chercheurs.

Au départ de la Mairie

– 9h 12 km marche

– 9h30 30 km VTT (casque obligatoire)

– 10h 12 km marche nordique

– 10h 12 km marche rapide

– 10h30 12 km course à pied

Au départ du parking de la gare

– 10h30 5,5 km marche

– 11h 5,5 km course à pied

– 11h 5,5 km marche rapide

– 11h 5.5 km marche nordique

– 11h15 5,5 km vélo (casque obligatoire)

Arrivées et regroupements des sportifs au Triskell à Pont-l’Abbé à partir de 12h.

Possibilité de restauration à 12h sur réservation (10€ le repas).

Tirage de lots de cadeaux à gagner !

Pot de l’amitié offert par la commune de Combrit.

Navette retour offerte avec les autocars Le Cœur à 12h45 ou 14h30 (transport des sacs et retour des vélos assurés).

Les participants sont tenus de respecter le code de la route. .

Parking de la mairie 8 Rue du Général de Gaulle Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 7 64 01 81 90

English :

L’événement Téléthon Activités sportives Combrit a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Destination Pays Bigouden