Téléthon Andernos-les-Bains
Téléthon Andernos-les-Bains jeudi 20 novembre 2025.
Téléthon
Andernos-les-Bains Gironde
Toute la ville d’Andernos les Bains et les associations Andernosiennes se mobilisent pour soutenir le Téléthon !
Les animations, initiations, tournois et démonstrations promettent d’être des moments très enrichissants et divertissants pour tous.
C’est une belle occasion de se rassembler et de contribuer à une cause si importante.
N’oubliez pas de consulter le programme en ligne pour ne rien manquer des activités proposées.
Et bien sûr, chaque don compte, alors n’hésitez pas à faire un geste en appelant le 3637 ! .
Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 78 78
