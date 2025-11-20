Téléthon

Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-11-20

Toute la ville d’Andernos les Bains et les associations Andernosiennes se mobilisent pour soutenir le Téléthon !

Les animations, initiations, tournois et démonstrations promettent d’être des moments très enrichissants et divertissants pour tous.

C’est une belle occasion de se rassembler et de contribuer à une cause si importante.

N’oubliez pas de consulter le programme en ligne pour ne rien manquer des activités proposées.

Et bien sûr, chaque don compte, alors n’hésitez pas à faire un geste en appelant le 3637 ! .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 78 78

English : Téléthon

German :

Italiano :

Espanol : Téléthon

L’événement Téléthon Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Andernos-les-Bains