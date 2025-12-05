Téléthon Animations diverses Pouldreuzic
Téléthon Animations diverses Pouldreuzic vendredi 5 décembre 2025.
Salle PJ Helias Pouldreuzic Finistère
Début : 2025-12-05 17:00:00
2025-12-05
Cette année encore l’équipe de Pouldreuzic participe au Téléthon et propose diverses animations
à 17 H venez vous initier au pilates, yoga avec Hélène Le sport sera suivi à 18 H d’un apéritif musical avec le violoniste Jean-Claude CAMORS. – .
