Téléthon Animations diverses Pouldreuzic

Téléthon Animations diverses

Salle PJ Helias Pouldreuzic Finistère

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Cette année encore l’équipe de Pouldreuzic participe au Téléthon et propose diverses animations

à 17 H venez vous initier au pilates, yoga avec Hélène Le sport sera suivi à 18 H d’un apéritif musical avec le violoniste Jean-Claude CAMORS. – .

Salle PJ Helias Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 98 23 70 47

