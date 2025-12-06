Téléthon Animations diverses Pouldreuzic

Téléthon Animations diverses

Salle PJ Helias Pouldreuzic

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

A partir de 9 H vente de crêpes, gâteaux, café, thé, cartes de vœux, d’anniversaire, boule de Noël… Les enfants ne sont pas oubliés avec des séances de maquillage, extension, tresses, l’heure du conte, démonstration de hip hop Et à partir de 14 H randonnée pédestre, concours de galoche, chants de marins avec les voix de la mer et le tirage de la tombola

Ces festivités se clôtureront par un Karaoké au bar resto rapide Les Zigues avec le vin chaud et le jus de pommes au profit du Téléthon. .

Salle PJ Helias Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne

