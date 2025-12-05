Téléthon Animations Saint-Palais-sur-Mer
Téléthon Animations Saint-Palais-sur-Mer vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon Animations
Place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-05 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-05
.
Place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 04 50
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Téléthon Animations Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-05 par Royan Atlantique