[Téléthon] Après-midi dansant et karaoké avec Davidson Salle des fêtes (Houlgate) Houlgate

Salle des fêtes (Houlgate) 10 boulevard des Belges Houlgate Calvados

Début : 2025-11-30 14:30:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Un chanteur sommeille en vous ? À moins que vous ne soyez un pro de la danse ? L’association vous propose de passer un moment festif et convivial animé d’un karaoké !

Buvette sur place.

Recettes entièrement reversées à l’A.F.M. Téléthon. .

Salle des fêtes (Houlgate) 10 boulevard des Belges Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 6 64 92 69 09 amicalelaiquehoulgate@gmail.com

English : [Téléthon] Après-midi dansant et karaoké avec Davidson

Are you a singer at heart? Or are you a pro dancer? The association invites you to spend a festive and convivial moment with karaoke! Refreshments on site. All proceeds donated to A.F.M. Téléthon.

German : [Téléthon] Après-midi dansant et karaoké avec Davidson

Schlummert in Ihnen ein Sänger? Oder sind Sie ein Tanzprofi? Der Verein schlägt Ihnen vor, einen festlichen und geselligen Moment zu verbringen, der durch Karaoke animiert wird! Erfrischungsgetränke vor Ort. Die Einnahmen gehen vollständig an den A.F.M. Téléthon.

Italiano :

Siete cantanti nel cuore? O sei un ballerino professionista? L’associazione vi invita a trascorrere un momento di festa e convivialità con il karaoke! Rinfresco in loco. Tutti i proventi sono devoluti all’A.F.M. Téléthon.

Espanol :

¿Es usted cantante de corazón? ¿O eres un bailarín profesional? La asociación le invita a pasar un momento festivo y de convivencia con el karaoke Refrescos in situ. Todos los beneficios se donarán a la A.F.M. Téléthon.

