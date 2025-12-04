Téléthon Rue du Port Arcachon
Téléthon Rue du Port Arcachon jeudi 4 décembre 2025.
Téléthon
Rue du Port Halle du Port d’Arcachon Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-04
Arcachon se met aux couleurs de la solidarité pour le Téléthon 2025.
Rendez-vous sous la Halle de l’Aiguillon le samedi 6 décembre pour partager une journée conviviale et généreuse la traditionnelle vente de poissons à l’encan, des animations, vente d’objets, concerts… .
Rue du Port Halle du Port d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 12 90 86
English : Téléthon
L’événement Téléthon Arcachon a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Arcachon