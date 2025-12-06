Téléthon

Place du Palais Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

7h30 à 12h Petit déjeuner à la fourchette.

9h à 12 h Les pompiers proposeront leurs animations habituelles, le tours du village en camion, lavage de véhicules et vente de porte-clés par les JSP.

9h Marche de 6kms au départ de la place du marché. .

Place du Palais Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Téléthon Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Coeur de Béarn