Téléthon Arthez-de-Béarn
Téléthon Arthez-de-Béarn samedi 6 décembre 2025.
Téléthon
Place du Palais Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
7h30 à 12h Petit déjeuner à la fourchette.
9h à 12 h Les pompiers proposeront leurs animations habituelles, le tours du village en camion, lavage de véhicules et vente de porte-clés par les JSP.
9h Marche de 6kms au départ de la place du marché. .
Place du Palais Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Téléthon
German : Téléthon
Italiano :
Espanol : Téléthon
L’événement Téléthon Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Coeur de Béarn