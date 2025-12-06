Téléthon Ascain

Téléthon

Pour le téléthon, une sortie cyclotourisme sera organisée à 8h30, ouverte à tous. Le départ se fera depuis la place d’Ascain.

Tout au long de la matinée, plusieurs animations seront proposées deviner le poids d’une pierre, vente de gâteaux…

Il sera également possible de faire un don sur place pour soutenir le Téléthon. .

Place Pierre Loti Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com

