Téléthon Atelier Danse inclusive Parc des loisirs Roger-Menu Épernay

Téléthon Atelier Danse inclusive

Parc des loisirs Roger-Menu Maison des Arts et de la Vie Associative Salle 2 Épernay Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 15:45:00

Date(s) :

2025-12-06

Tout public

Rendez le samedi 6 décembre 2025 à la MAVA d’Epernay pour un atelier Danse inclusive au profit du Téléthon.

Cet atelier est ouvert à tous et animé par Carole Longis, professeur diplômée de danse adaptée.

Carole Longis vous propose un temps de mouvement accessible, où chaque personne pourra explorer son propre rythme, ses ressources et ses envies, quelque soit son âge ou ses capacités.

Guidée par une approche bienveillante et ludique, cet atelier sera un moment de rencontres, de créativité et d’expression pour célébrer la diversité des corps et des façons de danser.

Ensemble, faisons de la danse une force qui rassemble et soutient la recherche contre les maladies rares.

A partir de 4 ans

Tous les bénéficies sont reversés au Téléthon .

Parc des loisirs Roger-Menu Maison des Arts et de la Vie Associative Salle 2 Épernay 51200 Marne Grand Est +33 3 26 52 33 83

English : Téléthon Atelier Danse inclusive

L’événement Téléthon Atelier Danse inclusive Épernay a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de tourisme Epernay en Champagne