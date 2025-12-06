Téléthon Atelier Danse inclusive Parc des loisirs Roger-Menu Épernay
Parc des loisirs Roger-Menu Maison des Arts et de la Vie Associative Salle 2 Épernay Marne
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06 15:45:00
2025-12-06
Tout public
Rendez le samedi 6 décembre 2025 à la MAVA d’Epernay pour un atelier Danse inclusive au profit du Téléthon.
Cet atelier est ouvert à tous et animé par Carole Longis, professeur diplômée de danse adaptée.
Carole Longis vous propose un temps de mouvement accessible, où chaque personne pourra explorer son propre rythme, ses ressources et ses envies, quelque soit son âge ou ses capacités.
Guidée par une approche bienveillante et ludique, cet atelier sera un moment de rencontres, de créativité et d’expression pour célébrer la diversité des corps et des façons de danser.
Ensemble, faisons de la danse une force qui rassemble et soutient la recherche contre les maladies rares.
A partir de 4 ans
Tous les bénéficies sont reversés au Téléthon .
Parc des loisirs Roger-Menu Maison des Arts et de la Vie Associative Salle 2 Épernay 51200 Marne Grand Est +33 3 26 52 33 83
