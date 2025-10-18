TELETHON Athesans-Étroitefontaine

TELETHON Athesans-Étroitefontaine samedi 18 octobre 2025.

Athesans-Étroitefontaine Haute-Saône

Début : 2025-10-18 09:00:00

Le village d’Athesans organise une journée d’animations en faveur du téléthon.

Restauration et buvette sur place, animations et différents défis tout au long de la journée, exposition de voitures anciennes. Urne sur place pour vos dons. .

Athesans-Étroitefontaine 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 13 79

